यूएई: संकटग्रस्त जहाज से रेस्क्यू किए गए 22 भारतीय, रस अल खैमाह तट के पास हुआ था हादसा

रस अल खैमाह तट के पास कच्चे तेल के टैंकर एमटी जेम नंबर 2 से एक दुर्घटना के बाद कुल 22 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचाया गया। इसकी जानकारी दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने रविवार को दी।

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वाणिज्य दूतावास ने कहा कि हमें रस अल खैमाह तट के पास जहाज एमटी जेम नंबर 2 से जुड़ी एक घटना की जानकारी मिली है, जिसमें 22 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। सभी चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है और वे सुरक्षित हैं। वाणिज्य दूतावास संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के संपर्क में है और भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता और समर्थन प्रदान कर रहा है।यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने रविवार को एक टैंकर से संबंधित दो रिपोर्ट जारी कीं। उसे ओमान की खाड़ी में एक टैंकर और सैन्य बलों से जुड़ी घटना की रिपोर्ट मिली थी।उसे होर्मुज जलडमरूमध्य के भीतर एक घटना की रिपोर्ट भी मिली है।यूके एमटीओ ने बताया कि बाहर जा रहे एक टैंकर के मास्टर ने सूचना दी है कि अज्ञात मिसाइल से उसके जहाज के बाईं ओर टक्कर हुई, जिससे जहाज पर आग लग गई। चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रिपोर्ट के समय क्षति का आकलन और पर्यावरणीय प्रभाव अज्ञात हैं।ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) की नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से 'अवैध' मार्ग से निकलने की कोशिश कर रहे एक 'नियमों का उल्लंघन करने वाले' सुपरटैंकर में नौसैनिक खदानों से टकराने के बाद भीषण विस्फोट हो गया। आईआरजीसी के आधिकारिक समाचार आउटलेट, सेपाह न्यूज पर प्रकाशित एक बयान में, नौसेना ने शनिवार को कहा कि कच्चे तेल से लदे इस जहाज के नेविगेशन और जीपीएस सिस्टम बंद कर दिए गए थे और विस्फोट के बाद इसमें आग लग गई।समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नौसेना ने कहा कि इस मार्ग को उच्च जोखिम वाला घोषित किया गया है और चेतावनी दी है कि ईरान के नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी तेल टैंकर का यही हश्र होगा। इससे पहले शुक्रवार को आईआरजीसी नौसेना ने कहा कि उसके बलों ने एनवी सनशाइन नामक एक 'विशाल' द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वाहक को निशाना बनाया, जब वह जलमार्ग के दक्षिण में एक 'अवैध' मार्ग से जलडमरूमध्य को पार करने की कोशिश कर रहा था। नौसेना ने कहा कि जहाज के इंजन कक्ष और प्रणोदन प्रणाली में आग लग गई।