आज के दिन: स्वतंत्र भारद्वाज के मामले में होगी सुनवाई, आज है हिंदी दिवस

आज है हिंदी दिवस

आज हिंदी दिवस है। दरअसल, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इस वर्ष हिंदी दिवस समारोह और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 14 और 15 सितंबर को मुंबई में प्रस्तावित है। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)