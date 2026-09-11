आज के दिन: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत, उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सिलवासा दौरा

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत

शुरुआत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 शनिवार से शुरू होगा। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में दो दिन तक चलेगा। दो दिन के इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य देशों के नेताओं के साथ साझेदार और आमंत्रित देशों के नेता भी शामिल होंगे। पहले दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम के लेवल 2 पर पहुंचेंगे। इसके साथ सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख कार्यक्रम शुरू होंगे। 'भारत इनोवेट्स' प्रदर्शनी के बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम के बाहरी लॉन में सामूहिक तस्वीर के लिए एक साथ आएंगे। पहले दिन के प्रमुख कार्यक्रमों का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित रात्रिभोज के साथ होगा। यह रात्रिभोज भारत मंडपम के लेवल 3 पर आयोजित किया जाएगा। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)