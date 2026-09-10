एक्सप्लेनर: दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में दो दिन क्या होगा, कौन से नेता आएंगे, कैसी है भारत की तैयारी?

भारत ने 2012 की अध्यक्षता में क्या किया था?

भारत ने 2012 में पहली बार ब्रिक्स की अध्यक्षता की। 29 मार्च 2012 को नई दिल्ली में चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी थीम थी 'ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी'।



सम्मेलन में दिल्ली घोषणा अपनाई गई, जिसमें गरीबी उन्मूलन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार और विश्व बैंक में विकासशील देशों के बेहतर प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। भारत ने कृषि, स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाया और आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताते हुए इसके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई और मजबूत संस्थागत व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया।

भारत ने 2016 की अध्यक्षता में क्या किया था?

भारत ने 2016 में दूसरी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता की। 15-16 अक्तूबर 2016 को गोवा में आठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी थीम थी 'बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इन्क्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस'।



सम्मेलन में गोवा घोषणा और एक्शन प्लान अपनाया गया। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालन और अक्षय ऊर्जा के लिए उसके शुरुआती ऋणों का स्वागत किया गया। संयुक्त राष्ट्र में सुधार, खासकर सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, एचआईवी और टीबी से निपटने जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एफएटीएफ मानकों पर जोर दिया। साथ ही ब्रिक्स-बिम्सटेक आउटरीच समिट के जरिए आतंकवाद, व्यापार, ऊर्जा, निवेश, पर्यावरण, तकनीक, बुनियादी ढांचे और मानव विकास जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया गया। कृषि, सीमा शुल्क और राजनयिक अकादमियों के बीच सहयोग से जुड़े फैसले भी हुए।

भारत ने 2021 की अध्यक्षता में क्या किया था?

भारत ने 2021 में तीसरी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता की। 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी थीम थी 'ब्रिक्स एट 15: इंट्रा-ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस'।



सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा अपनाई गई, जिसमें बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, सतत विकास लक्ष्यों के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत ने डिजिटल हेल्थ समिट और पहली जल मंत्रियों की बैठक जैसे नए मंत्री स्तरीय संवाद शुरू किए। ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन से जुड़ा समझौता हुआ। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स कार्ययोजना, सीमा शुल्क सहयोग समझौता और कृषि अनुसंधान मंच जैसी पहलों को आगे बढ़ाया गया।