आज के दिन: देशभर में जन्माष्टमी का उल्लास, बेल्जियम के प्रधानमंत्री के भारत दौरे का आखिरी दिन

आज है जन्माष्टमी

आज पूरे देश में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। इस साल जन्माष्टमी की पूजा को लेकर समय का एक खास संयोग बन रहा है। 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और इसी रात 12:13 बजे अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। वहीं पूजा के लिए शुभ माना जाने वाला निशीथ काल रात 11:57 बजे से 12:43 बजे तक रहेगा। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)