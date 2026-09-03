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Hindi News ›   India News ›   India-Belgium Relations Prime Minister Bart De Wever meets PM Modi discussions issues, including trade defense

भारत-बेल्जियम संबंध: पीएम मोदी से मिले प्रधानमंत्री वेवर; जोरावर टैंक, क्लीन एनर्जी समेत इन मुद्दों पर मंथन

Thu, 03 Sep 2026 12:48 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 03 Sep 2026 12:48 PM IST
सार

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भारत के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने पर जोर है। दो दशक बाद बेल्जियम के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है।

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India-Belgium Relations Prime Minister Bart De Wever meets PM Modi discussions issues, including trade defense
पीएम मोदी से मिले प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारत, यूरोपीय संघ और यूरोप के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में हुई।

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इससे पहले, प्रधानमंत्री डी वेवर ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वहां पुष्पांजलि अर्पित की और फूल चढ़ाए। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट पर विजिटर्स बुक में भी हस्ताक्षर किए।

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प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक फैल गए हैं। उन्होंने जोरावर टैंक और आंध्र प्रदेश में एक बड़े ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट पर सहयोग का जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ संयुक्त बयान देते हुए यह बात कही।

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पीएम मोदी ने कहा, 'आज हमारे सहयोग का दायरा पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक फैल गया है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर मिलकर काम कर रहे हैं। हम आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स में से एक को भी विकसित कर रहे हैं।'

प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र क्यों किया? 
उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों के ऐतिहासिक महत्व पर भी जोर दिया और कहा, 'भारत और बेल्जियम के संबंध इतिहास में गहराई से जुड़े हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान हमारी साझा यादों का एक अहम हिस्सा है। आज, लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच मजबूत संबंध हमें स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं।' 

भारत और ईयू के बीच हुए एफटीए की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने निवेश के लिए एक 'फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म' बनाया है। उन्होंने कहा, 'इस साल की शुरुआत में, हमने भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिया।

दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को और मजबूत करेगा। भारत की लगातार आर्थिक प्रगति और इस समझौते ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। आज, हमने इन संभावनाओं को ठोस नतीजों में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने 'भारत-बेल्जियम बिज़नेस फोरम' को एक नियमित व्यवस्था बनाने का फैसला किया है। हम दोनों देशों के वित्तीय, फिनटेक और नियामक संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन उपायों के जरिए अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करेंगे।'


बेल्जियम के प्रधानमंत्री कब तक भारत के दौरे पर हैं? 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर डी वेवर 4 सितंबर तक भारत के दौरे पर हैं। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करना तथा व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है।

भारत के पहले दौरे पर हैं डी वेवर
फरवरी 2025 में पद संभालने वाले डी वेवर बेल्जियम के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं। यह दौरा दो दशकों में किसी बेल्जियम के प्रधानमंत्री की भारत की पहली यात्रा भी है। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रैंकन और अधिकारियों व बिजनेस लीडर्स का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। जिसमें बेल्जियम के रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं।यह दौरा भारत और बेल्जियम के संबंधों में आई तेजी के बीच हो रहा है।

दोनों देश के बीच कब हुए थे समझौता?  
यह दौरा भारत और बेल्जियम के रिश्तों में आई तेजी के बीच हो रहा है। इससे पहले मार्च 2025 में प्रिंसेस एस्ट्रिड की अगुवाई में बेल्जियम का एक आर्थिक मिशन भारत आया था, जिसमें कंपनियों, चैंबर ऑफ कॉमर्स, एकेडेमिया और सरकारी संस्थानों के 338 लोगों ने हिस्सा लिया था और 38 समझौते (MoU) हुए थे।

राजनाथ सिंह से मिले बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन
इससे पहले गुरुवार को, बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत की तकनीकी क्षमता की तारीफ की और राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक में भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया।

इस दौरा से क्या उम्मीद है? 
डी वेवर के दौरे के दौरान बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री और बेल्जियम के रक्षा उद्योगों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से भारत और बेल्जियम के रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने का मौका मिलने की उम्मीद है।

उम्मीद है कि डी वेवर का दौरा द्विपक्षीय संबंधों में हाल ही में आई तेजी को और आगे बढ़ाएगा और भारत-बेल्जियम सहयोग को आगे बढ़ाने का मौका देगा।  साथ ही भारत-ईयू और भारत-यूरोप संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की भूमिका को और गहरा करेगा। 

 

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