वायरल जोक्स: सास ने बहू से पूछे सीधे सवाल, जवाब सुनकर खुद भी हंसने लगीं, पढ़िए मजेदार जोक्स

सास - बहू, तुम चाय में चीनी कम क्यों डालती हो?

बहू - मम्मी जी, आजकल लोग कम चीनी वाली चाय पसंद करते हैं।

सास - लेकिन मुझे तो मीठी चाय अच्छी लगती है।

बहू - कोई बात नहीं मम्मी जी, अगली बार आपके लिए अलग से बना दूंगी।

सास - तो क्या अब घर में हर किसी की पसंद की अलग-अलग चाय बनेगी?

बहू - जी, क्यों नहीं! बस आप भी एक दिन सबकी पसंद का नाश्ता बना दीजिएगा।

सास हंसते हुए बोली - अच्छा जी, अब तो तुमने मुझे भी काम पर लगा दिया!



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