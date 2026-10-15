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वायरल जोक्स: सास ने बहू से पूछे सीधे सवाल, जवाब सुनकर खुद भी हंसने लगीं, पढ़िए मजेदार जोक्स

Thu, 15 Oct 2026 12:08 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 15 Oct 2026 12:08 PM IST
सार

Viral Jokes: सास-बहू के ये छह मजेदार चुटकुले घर-परिवार की छोटी-छोटी बातों को हंसी के अंदाज में पेश करते हैं। कभी रसोई की जिम्मेदारी, कभी खरीदारी का हिसाब और कभी घर के फैसलों को लेकर होने वाली बातचीत रिश्तों में हल्का-फुल्का मनोरंजन जोड़ सकती है।

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Funny Saas Bahu Conversations With Unexpected Punchlines
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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सास-बहू का रिश्ता कभी प्यार भरी नोकझोंक से भरा होता है, तो कभी छोटी-छोटी बातों पर मजेदार बहस शुरू हो जाती है। घर में खाना क्या बनेगा, खरीदारी कौन करेगा, रसोई में किसका तरीका चलेगा और घर के काम कैसे होंगे, इन बातों पर दोनों की राय अलग-अलग हो सकती है। लेकिन जब यही बातें हंसी-मजाक के अंदाज में सामने आती हैं, तो घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है।

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हंसी-मजाक का असली मजा तभी है, जब किसी का अपमान किए बिना बात को मजेदार बनाया जाए। इसलिए आज हम आपके लिए सास-बहू पर आधारित छह ऐसे चुटकुले लेकर आए हैं, जिनमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल-जवाब हैं। इन्हें पढ़ते हुए आपको अपने घर की कोई न कोई मजेदार घटना भी याद आ सकती है। तो चलिए, पढ़ते हैं सास-बहू के ये मजेदार चुटकुले, जिनके जवाब सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

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Funny Saas Bahu Conversations With Unexpected Punchlines
सास-बहू मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock

सास - बहू, आज खाने में क्या बनाया है?
बहू - मम्मी जी, आपकी पसंद का खाना बनाया है।
सास - अच्छा! क्या बनाया?
बहू - खिचड़ी।
सास - लेकिन मुझे तो खिचड़ी पसंद नहीं है!
बहू - मम्मी जी, कल आपने ही कहा था कि ऐसा खाना बनाया करो, जिसे खाने के बाद रसोई में ज्यादा काम न करना पड़े!
सास ने मुस्कुराते हुए कहा - बहू, बात तो सही है, लेकिन अगली बार मेरी पसंद भी याद रखना!

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Funny Saas Bahu Conversations With Unexpected Punchlines
सास-बहू जोक्स - फोटो : adobe stock/amar ujala

सास - बहू, आजकल तुम घर का काम बहुत जल्दी खत्म कर लेती हो। ऐसा कैसे?
बहू - मम्मी जी, मैंने काम करने का तरीका बदल लिया है।
सास - कैसा तरीका?
बहू - पहले मैं हर काम में समय लगाती थी। अब पहले सोचती हूं कि कौन-सा काम जरूरी है और कौन-सा बाद में हो सकता है।
सास - वाह! यह तो अच्छी बात है।
बहू - जी मम्मी जी, आपकी सीख ही काम आ रही है।
सास खुश होकर बोली - मैंने तुम्हें क्या सिखाया था?
बहू - यही कि हर काम एक साथ सिर पर मत चढ़ाओ!

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Funny Saas Bahu Conversations With Unexpected Punchlines
जोक्स का खजाना - फोटो : Funny Jokes

सास - बहू, बाजार से सिर्फ जरूरी सामान लाने गई थी, फिर इतने सारे बैग कैसे आ गए?
बहू - मम्मी जी, सब जरूरी ही है।
सास - अच्छा! यह नया कुर्ता किसके लिए है?
बहू - मेरे लिए।
सास - और यह साड़ी?
बहू - आपके लिए!
सास खुश होकर बोली - अरे वाह, मेरे लिए भी लाई हो?
बहू - जी मम्मी जी, सोचा घर का बजट देखकर आप परेशान न हों, इसलिए आपके लिए भी खुशी खरीद लाई!
सास हंसकर बोली - खुशी तो मिल गई, अब बिल भी दिखा दो!

Funny Saas Bahu Conversations With Unexpected Punchlines
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बहू, तुम चाय में चीनी कम क्यों डालती हो?
बहू - मम्मी जी, आजकल लोग कम चीनी वाली चाय पसंद करते हैं।
सास - लेकिन मुझे तो मीठी चाय अच्छी लगती है।
बहू - कोई बात नहीं मम्मी जी, अगली बार आपके लिए अलग से बना दूंगी।
सास - तो क्या अब घर में हर किसी की पसंद की अलग-अलग चाय बनेगी?
बहू - जी, क्यों नहीं! बस आप भी एक दिन सबकी पसंद का नाश्ता बना दीजिएगा।
सास हंसते हुए बोली - अच्छा जी, अब तो तुमने मुझे भी काम पर लगा दिया!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

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