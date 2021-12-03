Una News: बड़ूही बाजार में दुकान का कुंडा तोड़ 30 किलो मूंगफली ले उड़े चोर

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चोरों ने दुकान के सामने बैठकर जूते-चप्पल ठीक करने वाले एक बुजुर्ग मोची के औजार रखने वाले बक्से को भी तोड़ दिया। बुधवार सुबह चोरी का पता चलने पर बाजार में हलचल मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।जानकारी के अनुसार राजेश कुमार पुत्र बाबू राम बड़ूही बाजार में किराये पर दुकान लेकर मूंगफली बेचने का काम करता है। मंगलवार रात वह रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चला गया था। बुधवार सुबह दुकान के मालिक शाम लाल ने दुकान के कुंडे टूटे हुए देखे तो उन्होंने तुरंत राजेश कुमार को इसकी सूचना दी।दुकान में चोरी होने का पता चलते ही राजेश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं, दुकान के सामने बैठने वाले बुजुर्ग मोची के औजार रखने वाले बक्से को भी तोड़ा गया है। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने ताले तोड़ने के लिए मोची के बक्से से किसी लोहे के औजार का इस्तेमाल किया हो।हालांकि, इस संबंध में पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया और शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।