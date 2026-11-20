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ऊना। ऊना रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार-अंब अंदौरा ट्रेन अपने निर्धारित समय से 33 मिनट देरी से पहुंची। ट्रेन के ऊना पहुंचने का समय दोपहर 12:30 बजे निर्धारित है लेकिन यह दोपहर 1:03 बजे स्टेशन पहुंची। वहीं, वापसी में अंब अंदौरा से हरिद्वार जाने वाली यह ट्रेन दोपहर दो बजे रवाना होनी थी लेकिन देरी के चलते दोपहर 2:40 बजे रवाना हुई। दूसरी ओर, वंदे भारत एक्सप्रेस भी ऊना रेलवे स्टेशन पर 24 मिनट देरी से पहुंची। ट्रेन के पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 11:10 बजे है लेकिन यह सुबह 11:34 बजे स्टेशन पहुंची। ट्रेनों की देरी के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा।