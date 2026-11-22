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संवाद न्यूज एजेंसीऊना। श्री गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जिलेभर में निकाली जा रही प्रभात फेरियों का रविवार को समापन हो गया। ऊना नगर में भी श्रद्धालुओं ने सुबह शब्द कीर्तन और गुरबाणी गायन करते हुए नगर परिक्रमा की। प्रकाश पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इससे पहले 23 नवंबर को हीरां से ऊना तक भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा।गुरु नानक मिशन संस्था के महासचिव हरपाल सिंह कोटला ने बताया कि बाबा सरबजोत सिंह बेदी की प्रेरणा, पांच प्यारों की अगुवाई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया में नगर कीर्तन सुबह आठ बजे गांव हीरां स्थित गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर से आरंभ होगा। धार्मिक यात्रा कांगड़, ललड़ी, नंगल खुर्द, टाहलीवाल, संतोषगढ़, सनोली, बीनेवाल, मेहतपुर, देहलां, बहड़ाला और रक्कड़ से होते हुए ऊना स्थित किला बाबा साहिब सिंह बेदी में संपन्न होगी। इस दौरान गतका दल के सदस्य पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन कर संगत को आकर्षित करेंगे।उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को किला बाबा साहिब सिंह बेदी में जिला स्तरीय प्रकाश पर्व समारोह आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन बाबा सरबजोत सिंह बेदी के मार्गदर्शन में होगा। उन्होंने संगत से दोनों कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।