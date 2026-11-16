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अब हर महीने चुकाना होगा बिजली का बिलसंवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। जिलेभर के सरकारी स्कूलों में पुराने बिजली मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जनवरी माह से पहले सभी स्कूलों में यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। नए स्मार्ट मीटर लगने के बाद स्कूलों में बिजली आपूर्ति प्रीपेड व्यवस्था के तहत होगी। स्कूल प्रभारी को मीटर रिचार्ज करवाने के बाद ही बिजली मिलेगी। यदि रिचार्ज समाप्त हो जाता है तो बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी। जब तक स्कूल प्रभारी दोबारा रिचार्ज नहीं करवाएंगे, तब तक स्कूलों में बिजली बहाल नहीं होगी।अब तक स्कूलों में पुराने मीटर लगे होने के कारण बिजली बिलों के भुगतान में छूट मिल जाती थी। पूर्व में कुछ स्कूलों के प्रभारी दो से तीन माह बाद बिजली बिलों का भुगतान करते थे, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। अब स्कूलों को हर महीने बिजली खपत के अनुसार भुगतान करना होगा। इसके लिए स्कूल प्रभारियों को नियमित रूप से मीटर रिचार्ज करवाना पड़ेगा। नए मीटरों से बिजली खपत का हिसाब भी ऑनलाइन दर्ज होगा।कोटघरों, दुकानों के साथ स्कूलों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कार्य को पूरा करने के लिए जनवरी माह तक का लक्ष्य तय किया गया है। मीटर लगने के उपरांत बिजली आपूर्ति प्रीपेड व्यवस्था के तहत होगी।-सौरभ राय, एसडीओ बिजली बोर्ड हमीरपुर