फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Seven officials from Una will shoulder responsibilities at the state-level athletics meet.

Una News: राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में ऊना के सात अधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी

Sun, 25 Oct 2026 05:50 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 25 Oct 2026 05:50 AM IST
विज्ञापन
Seven officials from Una will shoulder responsibilities at the state-level athletics meet.
धर्मशाला में 26 से 28 अक्तूबर तक होंगी अंडर-19 खेल प्रतियोगिताएं
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मशाला में 26 से 28 अक्तूबर तक होने वाली अंडर-19 छात्र-छात्राओं की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए ऊना जिले के सात अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में उपनिदेशक स्कूल शिक्षा (सेकेंडरी) ऊना की ओर से 23 अक्तूबर को कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बढेड़ा राजपूतां के सतीश कुमार को कंटिंजेंट मैनेजर, तलमेहड़ा स्कूल के रजनीश कुमार को सहायक कंटिंजेंट मैनेजर और कलोह स्कूल के अजय कुमार को परेड कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, पंजावर स्कूल के मनोज कुमार को कार्यालय कार्य और बट्ट कलां के संजीव कुमार, सनोली की सुखविंदर कौर और नंगल कलां की सीमा पाठक को एथलेटिक्स संबंधी जिम्मेदारी दी गई हैं।
विज्ञापन

उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल तक्खी ने बताया कि सभी अधिकारियों को 25 अक्तूबर को सुबह 10 बजे ऊना के इंदिरा स्टेडियम में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित स्कूलों के प्रमुखों को अधिकारियों को समय पर कार्यमुक्त करने के लिए कहा गया है, ताकि वे निर्धारित समय पर अपनी ड्यूटी के लिए पहुंच सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed