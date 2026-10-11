{"_id":"6acb758e7d751a57660660af","slug":"phc-to-open-in-panjoa-thousands-to-get-relief-una-news-c-93-1-ssml1047-209320-2026-10-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Una News: पंजोआ में खुलेगा पीएचसी, हजारों लोगों को मिलेगी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Una News: पंजोआ में खुलेगा पीएचसी, हजारों लोगों को मिलेगी राहत

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 12 Oct 2026 05:09 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

