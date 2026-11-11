Una News: ऊना में होगी अंडर-19 छात्रा राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप

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आयोजन को सुचारु बनाने और विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए 12 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे जिला स्कूल शिक्षा उपनिदेशक (सेकेंडरी) कार्यालय में बैठक आयोजित होगी।जिला स्कूल शिक्षा उपनिदेशक की ओर से जारी कार्यालय आदेश के तहत बैठक में प्रधानाचार्यों और संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रतियोगिता के आयोजन, आवश्यक संसाधनों, व्यवस्थाओं और अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना-एक के प्रधानाचार्य अमर सिंह, ऊना-दो के सुरिंद्र कौंडल, रपोह मिसरां के सुधीर कुमार, देहलां के राकेश जसवाल, बसदेहड़ा के अमरदीप, संतोषगढ़ के राकेश मल्होत्रा, समूरकलां के विवेक दत्ता, टकारला के अनिल बख्शी और बसोली के संजीव कुमार शामिल होंगे।इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूबेला के प्रधानाचार्य राज सिंह, डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऊना के रजनीश कुमार और डीएवी पब्लिक स्कूल ऊना के आरएल पाठक को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। जिला स्कूल शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय से एडीपीईओ डॉ. संजय वशिष्ठ और खेल प्रभारी कुलवंत सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे।उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल तखी ने बताया कि छात्राओं की राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता इस बार ऊना में प्रस्तावित है। इसके सफल आयोजन के लिए पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर आयोजन की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी।