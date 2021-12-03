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Una News: दो कारों की आमने-सामने टक्कर, बुजुर्ग की मौत<bha>;</bha> तीन घायल

Sat, 05 Sep 2026 12:36 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 05 Sep 2026 12:36 AM IST
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Head-on collision between two cars; elderly man dies, three injured.
बड़ूही/ऊना। ऊना-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह दिलवां के समीप दो कारों की आमने-सामने हुई टक्कर में 68 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद निवासी नकड़ोह तहसील अंब की मौत हो गई जबकि दो बच्चों सहित तीन लोग घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों कारों के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को एंबुलेंस की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया।
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जानकारी के अनुसार आल्टो कार में नकड़ोह निवासी गौरव जसवाल अपने पिता राजेंद्र प्रसाद को दवाई दिलाने के लिए ऊना जा रहे थे। इसी दौरान दिलवां के पास सामने से आ रही हरियाणा नंबर की कार से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। कार में सवार लोग हरियाणा के पहेवा से मां बगलामुखी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दिलवां के समीप कार चालक युवराज सिंह ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही आल्टो कार से जा टकराई। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में हरियाणा नंबर की कार के चालक युवराज सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
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एक ही परिवार के पिता-पुत्री-पोता घायल
हादसे में अल्टो सवार गौरव जसवाल, अन्वी जसवाल और आरव जसवाल घायल हुए हैं। मृतक राजेंद्र प्रसाद गौरव जसवाल के पिता थे जबकि अन्वी और आरव उनके पोते-पोती हैं। तीनों घायलों का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार चल रहा है। वहीं, हरियाणा नंबर की कार में सवार दोनों लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद ऊना-धर्मशाला एनएच पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों के सड़क पर होने से आवाजाही एक ही लेन से करनी पड़ी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल करवाया।
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