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इसके तहत साइंस इनोवेटिव मॉडल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जिले के 12 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने अपने वैज्ञानिक मॉडलों से रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुबारिकपुर की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। मेजबान पीएम श्री विद्यालय अंब की टीम दूसरे स्थान पर रही। चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी एजुकेशन नीरज गर्ग विशेष अतिथि रहे। प्रधानाचार्य दिनेश कौंडल, ललित मोहन और धनपत राय निर्णायक मंडल में थे। मुख्य अतिथि सुदर्शन सिंह बबलू ने छात्रों के मॉडलों का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों के प्रयासों की सराहना की। बबलू ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नए विचारों को बढ़ावा देना जरूरी है।ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की प्रतिभा को सामने लाते हैं। यह राज्य और देश के विकास में भी सहायक होते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य संजय कुमार ने सभी का स्वागत किया।उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग की भी सराहना की। इस हैकाथॉन से विद्यार्थियों को तकनीकी कौशल दिखाने का मंच मिला, जिससे विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ी है।