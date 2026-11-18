17 से 23 नवंबर तक चल रहे इस धार्मिक आयोजन के दौरान उन्होंने पवित्र अखंड धूने के समक्ष शीश नवाया और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने डेरा के अधिष्ठाता हेमानंद महाराज के सान्निध्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह बड़े महाराज के समय से ही इस महायज्ञ में शामिल होते रहे हैं।उन्होंने आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पावन अनुष्ठान में देश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान एवं पंडित पहुंचे हैं।कई दिनों तक चलने वाले गायत्री महायज्ञ की 24 नवंबर को पूर्णाहुति होगी, जिसमें वह स्वयं भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को हर वर्ष इस पर्व का इंतजार रहता है। संवाद