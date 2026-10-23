फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Anganwadi workers outraged over implementation of honorarium hike from November

Una News: मानदेय वृद्धि नवंबर से लागू करने पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने किया प्रदर्शन

Sat, 24 Oct 2026 06:00 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 24 Oct 2026 06:00 AM IST
विज्ञापन
Anganwadi workers outraged over implementation of honorarium hike from November
मानदेय वृद्धि नवंबर से लागू करने पर आंगनबाड़ी कर्मियों में रोष अप्रैल से एरियर सहित भुगतान की म
बोलीं-अप्रैल से की गई थी बढ़ोतरी की घोषणा, सात माह का एरियर देने की मांग उठाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि एक नवंबर 2026 से लागू करने की अधिसूचना पर विवाद खड़ा हो गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेशभर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर फैसले का विरोध किया। यूनियन ने अप्रैल 2026 से बढ़ा हुआ मानदेय देने और सात माह का बकाया एरियर जारी करने की मांग उठाई।
यूनियन की राज्य अध्यक्ष नीलम जसवाल और महासचिव बीना शर्मा ने कहा कि सरकार ने बजट में अप्रैल से मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 22 अक्तूबर को जारी अधिसूचना में इसे एक नवंबर से लागू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बढ़ोतरी अप्रैल से घोषित की गई थी तो कर्मचारियों को उस अवधि का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा।
विज्ञापन

अधिसूचना के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,500 से बढ़ाकर 11,500 रुपये और सहायिकाओं का 5,800 से बढ़ाकर 6,800 रुपये प्रतिमाह किया गया है। यूनियन नेताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी बच्चों के पोषण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और मातृ-शिशु कल्याण जैसी जिम्मेदारियां निभाती हैं। महंगाई के बीच उन्हें घोषित वृद्धि का लाभ देने में देरी उचित नहीं है। यूनियन ने सरकार से अप्रैल से अक्टूबर तक का एरियर जारी करने और अप्रैल 2026 से ही बढ़ा हुआ मानदेय देने की मांग की।

मानदेय वृद्धि नवंबर से लागू करने पर आंगनबाड़ी कर्मियों में रोष अप्रैल से एरियर सहित भुगतान की म

मानदेय वृद्धि नवंबर से लागू करने पर आंगनबाड़ी कर्मियों में रोष अप्रैल से एरियर सहित भुगतान की म

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed