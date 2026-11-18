Una News: पालतू कुत्ते के हमले से 60 वर्षीय महिला घायल, मालिक पर एफआईआर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 18 Nov 2026 11:21 PM IST
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अंब (ऊना)। उपमंडल अंब के सिद्ध चलेहड़ गांव में पालतू कुत्ते के हमले से 60 वर्षीय महिला घायल हो गई। महिला खेत में घास लेने जा रही थी कि रास्ते में पड़ोसी के कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला के पैर के ऊपरी हिस्से पर काट लिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस थाना अंब में कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस को दी शिकायत में सिद्ध चलेहड़ निवासी महिला ने बताया कि 17 नवंबर को करीब तीन बजे वह अपने खेत में घास लेने जा रही थी। इसी दौरान पड़ोसी का पालतू कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा और पैर पर काटकर उसे घायल कर दिया।
महिला ने शिकायत में बताया कि कुत्ता पहले भी गांव के कई लोगों पर हमला कर चुका है। कुत्ते के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को गांव के रास्तों से गुजरते समय भी हमले का खतरा बना रहता है। पीड़िता ने पुलिस से कुत्ते के मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और उसे कुत्ते को सुरक्षित तरीके से बांधकर रखने के निर्देश देने की मांग की है।
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एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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पुलिस को दी शिकायत में सिद्ध चलेहड़ निवासी महिला ने बताया कि 17 नवंबर को करीब तीन बजे वह अपने खेत में घास लेने जा रही थी। इसी दौरान पड़ोसी का पालतू कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा और पैर पर काटकर उसे घायल कर दिया।
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महिला ने शिकायत में बताया कि कुत्ता पहले भी गांव के कई लोगों पर हमला कर चुका है। कुत्ते के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को गांव के रास्तों से गुजरते समय भी हमले का खतरा बना रहता है। पीड़िता ने पुलिस से कुत्ते के मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और उसे कुत्ते को सुरक्षित तरीके से बांधकर रखने के निर्देश देने की मांग की है।
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एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।