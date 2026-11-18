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पुलिस को दी शिकायत में सिद्ध चलेहड़ निवासी महिला ने बताया कि 17 नवंबर को करीब तीन बजे वह अपने खेत में घास लेने जा रही थी। इसी दौरान पड़ोसी का पालतू कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा और पैर पर काटकर उसे घायल कर दिया।महिला ने शिकायत में बताया कि कुत्ता पहले भी गांव के कई लोगों पर हमला कर चुका है। कुत्ते के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को गांव के रास्तों से गुजरते समय भी हमले का खतरा बना रहता है। पीड़िता ने पुलिस से कुत्ते के मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और उसे कुत्ते को सुरक्षित तरीके से बांधकर रखने के निर्देश देने की मांग की है।एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।