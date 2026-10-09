Solan News: अगले पांच दिन बदला रहेगा मौसम, हल्की बारिश के आसार

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। जिले में अगले पांच दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। नौणी विवि के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इस दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, मौसम को लेकर कोई गंभीर चेतावनी जारी नहीं की गई है। फिर भी किसानों और पशुपालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें और मिट्टी की उर्वरता व जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं। सेब उत्पादक 15 अक्तूबर से पहले बगीचों की मिट्टी की जांच करवाएं। संक्रमण से बचाव के लिए गिरे और रोगग्रस्त फलों को नष्ट करें। मौसम साफ रहने पर पेड़ों के तनों पर दो से तीन फीट की ऊंचाई तक चूने का लेप लगाएं।जिन किसानों ने लहसुन की बुवाई नहीं की है, वे इसे जल्द पूरा करें। इसके लिए बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति बीघा रखने की सलाह दी गई है। गोभी की रोपाई मेड़ों पर करें। वहीं, मटर और गोभी के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।