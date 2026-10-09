Solan News: शहर के वार्डों में छोटे कार्यों के लिए नगर निगम ने शुरू किया मुआयना

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टूटे रास्तों, गड्ढों की मरम्मत के लिए निरीक्षण के बाद दिया जाएगा जरूरी सामानबीते एक साल से नहीं किया शहर में टूटे रास्तों और एंबुलेंस रोड की मरम्मत का कासंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। शहर के वार्डों में लंबे समय से लंबित छोटे मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए नगर निगम ने निरीक्षण शुरू कर दिया है। इंजीनियरों की टीम पार्षदों और एसडीओ की अगुवाई में वार्डों का निरीक्षण कर खराब रास्तों और गड्ढों की स्थिति का जायजा लेगी। इसके बाद मरम्मत के लिए जरूरी सामग्री की सूची तैयार की जाएगी।सूची के आधार पर निगम पार्षदों को जरूरत के अनुसार सामग्री उपलब्ध करवाएगा। रास्तों की मरम्मत के लिए जितनी सीमेंट की जरूरत होगी, उतनी ही संबंधित पार्षद को दी जाएगी। इससे वार्डों में छोटे-छोटे मरम्मत कार्य करवाए जा सकेंगे। शहर में करीब एक साल से रास्तों और कई एंबुलेंस मार्गों की मरम्मत नहीं हुई है। इससे लोगों को खस्ताहाल रास्तों पर आवाजाही करनी पड़ रही है। एंबुलेंस मार्गों की खराब हालत के कारण दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में निगम ने छोटी मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए निरीक्षण शुरू किया है।इनसेट:पार्षदों को नहीं मिला विकास कार्यों का बजटनगर निगम ने अपना बजट जारी कर दिया है, लेकिन पार्षदों को वार्डों में विकास कार्य शुरू करवाने के लिए अभी बजट नहीं मिला है। केंद्र और राज्य सरकार से भी फिलहाल कोई बजट उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके चलते निगम अपने स्तर पर छोटे मरम्मत कार्य करवाने की तैयारी कर रहा है।कोटनगर निगम ने वार्डों में छोटे विकास कार्यों और रास्तों की मरम्मत के लिए निरीक्षण शुरू कर दिया है। निरीक्षण के बाद जरूरत के अनुसार सभी वार्डों में मरम्मत सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि छोटी समस्याओं का समाधान हो सके। बजट मिलने के बाद बड़े विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। -गौरव राजपूत, उपमहापौर, नगर निगम सोलन