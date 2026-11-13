Solan News: कृष्णगढ़ में 16 नवंबर को विशेष ग्राम सभा की बैठक

संवाद न्यूज एजेंसीसुबाथू (सोलन)। विकास खंड पट्टा के अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ में 16 नवंबर 2026 को विशेष ग्राम सभा की बैठक होगी। पंचायत प्रधान की ओर से जारी सूचना के अनुसार, बैठक सुबह 11 बजे पंचायत भवन के सभा कक्ष में होगी।बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत चरण 1 से 9 तक चयनित लाभार्थियों के नामों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, चयनित परिवारों की सूची को सार्वजनिक जांच के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायत प्रधान पुष्पेंद्र कुमार ने सभी ग्राम सभा सदस्यों से बैठक में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहयोग देने की अपील की है।