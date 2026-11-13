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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Special Gram Sabha meeting in Krishnagarh on November 16

Solan News: कृष्णगढ़ में 16 नवंबर को विशेष ग्राम सभा की बैठक

Sat, 14 Nov 2026 12:10 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 14 Nov 2026 12:10 AM IST
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अपना परिवार सुखी परिवार योजना की सूची पर होगी चर्चा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुबाथू (सोलन)। विकास खंड पट्टा के अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ में 16 नवंबर 2026 को विशेष ग्राम सभा की बैठक होगी। पंचायत प्रधान की ओर से जारी सूचना के अनुसार, बैठक सुबह 11 बजे पंचायत भवन के सभा कक्ष में होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत चरण 1 से 9 तक चयनित लाभार्थियों के नामों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, चयनित परिवारों की सूची को सार्वजनिक जांच के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायत प्रधान पुष्पेंद्र कुमार ने सभी ग्राम सभा सदस्यों से बैठक में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहयोग देने की अपील की है।
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