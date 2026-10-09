Solan News: धर्मपुर में आंगनबाड़ी के छह पदों पर चयन, तीन रिक्त

संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (सोलन)। बाल विकास परियोजना कार्यालय धर्मपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के नौ पदों में से छह पर चयन किया गया है, जबकि तीन पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार में 15 महिलाओं ने भाग लिया।साक्षात्कार एसडीएम कसौली महेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति ने लिए। समिति में बाल विकास परियोजना अधिकारी कविता गौतम और तहसील कल्याण अधिकारी शामिल रहे। कुल नौ पदों में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आठ आंगनबाड़ी सहायकों के थे। आंगनबाड़ी केंद्र थींबर में आंचल रानी का चयन कार्यकर्ता के पद पर हुआ है। घड़सी केंद्र में नेहा देवी, नेरी में आरती देवी, सिहारड़ी चमारा में कमलेश देवी, परवाणू के टकसाल-2 केंद्र में आंचल और सेक्टर-2 केंद्र में आरती को आंगनबाड़ी सहायक चुना गया है। ओडा, मंगोटी मोड़ और करच केंद्रों के लिए पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण तीन पद रिक्त रह गए। साक्षात्कार बाल विकास परियोजना कार्यालय धर्मपुर में आयोजित किए गए।