Solan News: सरकारी दफ्तर नहीं भर रहे पानी का बिल, डीसी ऑफिस सबसे बड़ा डिफाल्टर

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सोलन डीसी दफ्तर पर 50.45 लाख तो क्षेत्रीय अस्पताल पर 32 लाख रुपये की देनदारीसात दिनों में बिल जमा न करने पर पानी के कनेक्शन काटने की तैयारी में नगर निगमसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। नगर निगम सोलन की करोड़ों रुपये के पानी के बिलों की राशि सरकारी दफ्तरों और घरेलू उपभोक्ताओं के पास फंसी हुई है। इस कारण नगर निगम के कई छोटे-बड़े विकास कार्य ठप पड़ गए हैं और निगम की आय बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अब नगर निगम ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है।जानकारी के अनुसार सरकारी दफ्तरों पर ही पानी के बिलों की 1.22 करोड़ रुपये की देनदारी है। नगर निगम की ओर से नोटिस जारी करने के बावजूद अब तक महज 6.33 लाख रुपये ही रिकवर हो पाए हैं। बकायेदारों की सूची में सोलन डीसी ऑफिस 50.45 लाख रुपये की राशि के साथ सबसे बड़ा डिफाल्टर बनकर उभरा है। इसके अलावा क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पर भी 32 लाख रुपये का बिल बकाया है। लंबे समय से बिलों का भुगतान न होने पर नगर निगम ने सभी सरकारी कार्यालयों और आम उपभोक्ताओं को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। निगम ने सात दिनों के भीतर पूरा बिल जमा कराने का अल्टीमेटम दिया है। तय समय सीमा में भुगतान न होने पर बिना किसी रियायत के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।कोटपानी के बिलों को लेकर सभी बकायेदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर बिल जमा करना अनिवार्य है। यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित विभागों व उपभोक्ताओं के पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। - अल्पना ठाकुर, एसडीओ, नगर निगम सोलन