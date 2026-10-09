Solan News: त्योहारों से पहले सोलन में खराब पनीर के पांच सैंपल फेल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खराब दूध से बनाया गया पनीर, फैट की मात्रा भी मानक से ज्यादा पाई गईबद्दी, नगाली और कुमारहट्टी से भरे थे खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये सैंपलसंबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी, जवाब नहीं दिया तो कोर्ट भेजे जाएंगे मामलेसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में खामियां सामने आने लगी हैं। जिले में खराब गुणवत्ता का पनीर मिलने का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बीते माह भरे गए पनीर के सैंपलों में से पांच की रिपोर्ट आई है। जांच में पांचों सैंपल फेल पाए गए हैं। ऐसे में विभाग ने संबंधित दुकानदारों और कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।विभाग को मिली जांच रिपोर्ट के अनुसार पनीर में फैट की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है। साथ ही, खराब दूध से बने होने के कारण पनीर अन्य जरूरी मानकों पर भी खरा नहीं उतर पाया है। रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग ने संबंधित दुकानदारों को अपना पक्ष रखने के लिए एक माह का समय दिया है।विभाग ने बीते माह बद्दी, नालागढ़ और आसपास के क्षेत्रों से पनीर के सैंपल भरे थे। जांच रिपोर्ट में बद्दी की दो, नगाली की एक और कुमारहट्टी की दो दुकानों से लिए गए पनीर के सैंपल फेल पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। दुकानदारों के पास सैंपलों की दोबारा जांच करवाने के लिए भी एक माह का समय है। इसके बाद विभाग संबंधित मामलों को अदालत में भेजेगा। अदालत के आदेशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।त्योहारी सीजन नजदीक आने के साथ ही विभाग जिलेभर में खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कर रहा है। इसके तहत विभिन्न खाद्य वस्तुओं के सैंपल भरकर जांच के लिए कंडाघाट स्थित प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है।इससे पहले भी कई सैंपल हो चुके हैं फेलखाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से भरे गए कई अन्य सैंपल की रिपोर्ट भी बीते माह सामने आई थी। इनमें कुछ मिठाइयों और दूध के सैंपलों में खामियां पाई गई थीं। वहीं, अर्की में आयोजित राज्यस्तरीय सायर मेले के दौरान भी विभाग ने खराब तेल को अपने कब्जे में लिया था।कोटविभाग की ओर से लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए समय-समय पर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। हाल ही में बीते माह भरे गए सैंपलों की रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें पनीर के पांच सैंपल फेल पाए गए हैं। ये सभी सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। विभाग ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। - वरिंद्रा चौहान, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, सोलन