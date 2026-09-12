फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Debris falls on the Ramshahr-Swarghat road due to heavy rain; traffic halted near Nand.

Solan News: तेज बारिश से रामशहर-स्वारघाट मार्ग पर गिरा मलबा, नंड के पास यातायात ठप

Sun, 13 Sep 2026 12:25 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sun, 13 Sep 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
Debris falls on the Ramshahr-Swarghat road due to heavy rain; traffic halted near Nand.
रामशहर-स्वारघाट मार्ग पर नंड के पास सड़क पर पत्थर गिरने से बंद हुई रोड़। स्रोत : जागरूक पाठक
शनिवार सुबह 3 बजे पहाड़ी से सड़क पर गिरे बड़े-बड़े पत्थर
विज्ञापन

लोक निर्माण विभाग जेसीबी से मार्ग बहाल करने में जुटा

संवाद न्यूज एजेंसी
रामशहर (सोलन)। क्षेत्र में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण रामशहर-स्वारघाट मार्ग पर नंड के समीप शनिवार सुबह अचानक पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इसके चलते सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।
शनिवार सुबह करीब 3 बजे हुए भूस्खलन के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क बंद होने की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम हरकत में आई। विभाग ने तुरंत मौके पर जेसीबी मशीनें भेजकर पत्थरों और मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया।
विज्ञापन

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सड़क को जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, स्थानीय ग्रामीणों और वाहन चालकों ने विभाग से राहत कार्य में तेजी लाने की मांग की है, ताकि मुख्य मार्ग पर आवाजाही जल्द बहाल हो सके और लोगों को परेशानी से राहत मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed