Sirmour News: सालवाला को हराकर यमुनानगर ने जीता 10वां ओपन वॉलीबॉल कप

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हिमाचल समेत चार राज्यों की 22 टीमों ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीपुरुवाला (सिरमौर)। पांवटा साहिब के सीमांत क्षेत्र भगानी में नवयुवक मंडल ‘एकता की जंग’ की ओर से आयोजित 10वें ओपन वॉलीबॉल कप का समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में यमुनानगर की टीम ने सालवाला को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 21 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम को 11 हजार रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।प्रतियोगिता में सिरमौर के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की 22 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने रोमांचक मुकाबलों में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में भगानी पंचायत के उपप्रधान जमील अहमद और समाजसेवी हनीश खान मुख्य अतिथि रहे। जमील अहमद ने कहा कि दूरदराज क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का आयोजन युवाओं को खेलों से जोड़ने और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है।उन्होंने क्लब की ओर से नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम की भी सराहना की। इस मौके पर क्लब सचिव रफीक अहमद, मासूम अली, जावेद अली, आशु, खुर्शीद, साहिल, समर, तासीम, हरमिंदर सिंह, इस्लाम, सोहल, अनु, सोहिब, इलियास, नसीम, शगुन, पाली राम, लतीफ, रोहिल और नसीब खान सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।