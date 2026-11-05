Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Valmiki Chowk clash: 11 granted bail, three sent to jail

वाल्मीकि चौक झड़प : 11 को जमानत, श्री वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष समेत तीन भेजे जेल

Fri, 06 Nov 2026 08:33 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Fri, 06 Nov 2026 08:33 AM IST
विज्ञापन
Valmiki Chowk clash: 11 granted bail, three sent to jail
नाहन (सिरमौर)। नाहन के वाल्मीकि चौक पर 23 अक्तूबर को दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प और पथराव के मामले में अदालत ने न्यायिक हिरासत में चल रहे 11 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। वहीं, हाल ही में पकड़े गए श्री वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष सहित तीन अन्य आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने बताया कि जमानत पाने वाले 11 आरोपियों में वाल्मीकि मोहल्ला निवासी वासु, शिवराज, विद्यासागर उर्फ राहुल, आर्यन और आर्यवीर उर्फ आदि शामिल हैं। इनके अलावा गोविंदगढ़ मोहल्ला निवासी प्रकाश सिंह उर्फ बादल, कुलविंद्र सिंह उर्फ खोजु, सुखविंद्र सिंह उर्फ गप्पू, गुरजीत सिंह उर्फ गुज्जू, तेजपाल सिंह उर्फ तेजू और सोहन सिंह को भी जमानत मिली है।
विज्ञापन

एसपी ने बताया कि हाल ही में गिरफ्तार आरोपियों में श्री वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष विजय चौरिया, इंद्र चौरिया (निवासी वाल्मीकि मोहल्ला) और गुरनाम (निवासी गोविंदगढ़ मोहल्ला) शामिल हैं। पुलिस ने रिमांड पूरा होने पर तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

उल्लेखनीय है कि 23 अक्तूबर को वाल्मीकि चौक पर स्वागत गेट लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। दोनों तरफ से हुए पथराव में पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हुए थे और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा था। पुलिस फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed