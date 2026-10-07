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Sirmour News: पत्नी की मौत के बाद बैंक ने पति को दी दो लाख की सहायता

Thu, 08 Oct 2026 12:01 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:01 AM IST
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two lakh rupees help to woman husband
मृतक महिला के पति को सहायता राशि का चैक भेंट करतीं शाखा प्रबंधक। संवाद
पत्नी की मौत के बाद बैंक ने पति को दी दो लाख की सहायता
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-घर की छत से गिरने से हुई थी विद्या देवी की मौत, पीएमएसबीवाई के तहत मिला लाभ
-सात किस्तों में जमा किए थे महज 140 रुपये, दो माह में स्वीकृत हुआ क्लेम
संवाद न्यूज एजेंसी
ददाहू (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की ददाहू शाखा ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटना में जान गंवाने वाली खाताधारक के पति को दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी। रेणुकाजी क्षेत्र के ऊंगर कांडों गांव की विद्या देवी (38) ने वर्ष 2019 में बैंक में बचत खाता खोलते समय योजना के लिए आवेदन किया था।
विद्या देवी ने योजना के तहत 140 रुपये की सात किस्तें जमा की थीं। 29 मई 2026 को घर की छत से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पति जगदीश कुमार बैंक पहुंचे तो शाखा प्रबंधन ने पीएमएसबीवाई के तहत क्लेम तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा। करीब दो माह में क्लेम स्वीकृत होने के बाद बैंक ने जगदीश कुमार को दो लाख रुपये का चेक सौंपा।
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जगदीश कुमार ने बताया कि वह इस राशि को अपने दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च करेंगे। शाखा प्रबंधक हिमानी सिंह ने बताया कि मृतक खाताधारक के नामित पति को योजना के तहत दो लाख रुपये की सहायता दी गई है। इस दौरान सहायक प्रबंधक अंकुर शर्मा भी मौजूद रहे।----
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