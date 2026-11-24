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महिलाओं में दिखा खासा उत्साह, आश्रमों में लगाए भंडारेसंवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को पवित्र रेणुका झील में दूसरे शाही स्नान का आयोजन हुआ। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने झील में आस्था की डुबकी लगाई। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। दिन चढ़ने के साथ ही स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। शाही स्नान को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।शाही स्नान का शुभारंभ ब्रह्म मुहूर्त में तीर्थ क्षेत्र के संत-महात्माओं ने पवित्र झील में स्नान करके किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बारी-बारी से झील में डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने रेणुका झील की परिक्रमा की और भगवान परशुराम तथा मां रेणुकाजी के मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कई श्रद्धालुओं ने घरों से लाई देवताओं के नाम की भेंट भी उनके चरणों में अर्पित की।कार्तिक पूर्णिमा पर रेणुका झील में शाही स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है। इसे रेणुकाजी मेले का दूसरा शाही स्नान माना जाता है। इस अवसर पर उत्तरी भारत के से श्रद्धालु पवित्र झील में स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए थे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए स्नान घाट पर चार गोताखोर तैनात किए गए थे। वहीं, निर्वाण आश्रम, गायत्री आश्रम और संन्यास आश्रम में विशाल भंडारों का आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।रेणुकाजी मेला मैदान 27 तक करना होगा खालीददाहू। श्री रेणुकाजी मेले का मंगलवार को समापन हो गया, लेकिन ग्रामीणों की सुविधा के लिए खरीदारी का तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब 27 नवंबर तक ही मेला मैदान में दुकानें और स्टॉल लगाए जा सकेंगे। इसके बाद दुकानदारों को मैदान खाली करना होगा।मेला अधिकारी एवं एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के चलते इस बार मेले की अवधि नौ दिन निर्धारित की गई थी। इसके तहत व्यापारियों को 19 से 27 नवंबर तक ही दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए खरीदारी के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को मेला मैदान की साफ-सफाई करवाकर इसे पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाएगा। संवाद