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Sirmour News: ठाकुरद्वारा स्कूल में सामान्य ज्ञान में फिसड्डी मिले बच्चे, प्रभारी को जारी होगा कारण बताओ नोटिस

Thu, 08 Oct 2026 12:30 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:30 AM IST
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thakur dwara school checking
ठाकुरद्वारा स्कूल में बच्चों का ज्ञान जांचते प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर। संवाद
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सचित्र--







संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। राजकीय प्राथमिक पाठशाला ठाकुरद्वारा में बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर के औचक निरीक्षण में पढ़ाई का स्तर उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बेहद कमजोर पाया गया। इस पर पाठशाला के प्रभारी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपनिदेशक ने शिक्षकों को एक माह में बच्चों के शैक्षणिक स्तर और सामान्य ज्ञान में ठोस सुधार लाने का अल्टीमेटम दिया।
निरीक्षण में परिसर और शौचालयों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक मिली, लेकिन पढ़ाई और सीखने के स्तर में कमियां सामने आईं। सामान्य ज्ञान के सवालों पर बच्चों का कमजोर प्रदर्शन देख उपनिदेशक ने नियमित गतिविधियां करवाने और बच्चों को समसामयिक जानकारी से जोड़ने के निर्देश दिए।
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पुस्तकालय की किताबें भी विद्यार्थियों तक अपेक्षित ढंग से नहीं पहुंच रही थीं। उपनिदेशक ने नाराजगी जताते हुए बच्चों को नियमित पुस्तकें पढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं और होमवर्क की कॉपियों की नियमित व स्पष्ट जांच सुनिश्चित करने को कहा।
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57 बच्चों पर दो शिक्षक, 23 प्री-प्राइमरी विद्यार्थी
स्कूल में प्री-प्राइमरी समेत 57 विद्यार्थी हैं, जबकि दो शिक्षक तैनात हैं। स्कूल से महज 10 मीटर दूर आंगनबाड़ी केंद्र में एक कार्यकर्ता और सहायिका तैनात हैं, लेकिन वहां केवल दो बच्चे हैं। उपनिदेशक ने शिक्षकों को सीडीपीओ से पत्राचार कर प्री-प्राइमरी के 23 बच्चों की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्र के साथ समायोजित करने के निर्देश दिए, ताकि पहली से पांचवीं तक के बच्चों पर शिक्षक अधिक ध्यान दे सकें।

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भोजन पौष्टिक, अंडा नहीं मिलने पर सवाल
पीएम पोषण योजना का भोजन पौष्टिक मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना के तहत बच्चों को उबला अंडा नहीं दिया जा रहा था। बच्चों ने अंडा खाने की इच्छा जताई। उपनिदेशक ने निर्देश दिए कि नियमानुसार इच्छुक बच्चों को अंडा उपलब्ध करवाया जाए।


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प्रभारी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा
उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने बताया कि प्रभारी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। संबंधित केंद्रीय मुख्य शिक्षक को फोन पर हर सोमवार स्कूल पहुंचकर पूरे दिन निरीक्षण करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत स्कूल परिसर में जानवरों की एंट्री रोकने की व्यवस्था करने को कहा गया। निरीक्षण में डाइट नाहन के प्रवक्ता यशपाल शर्मा भी मौजूद रहे।------
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