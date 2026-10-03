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Sirmour News: उपायुक्त ने छह शिक्षकों को टॉप टीचर सम्मान से नवाजा

Sun, 04 Oct 2026 12:32 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:32 AM IST
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six teachers honoured by dc
नाहन में टॉप टीचर सम्मान समारोह में उपायुक्त प्रियंका वर्मा के साथ सम्मानित किए गए अध्यापक। संव
-सिरमौर के 124 स्कूलों में गतिविधि आधारित पढ़ाई को बढ़ावा
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-बिना इंटरनेट भी चल रही डिजिटल सामग्री, दूरदराज के स्कूलों में बच्चों को मिल रहा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। संपर्क फाउंडेशन और समग्र शिक्षा सिरमौर की ओर से शनिवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में टॉप टीचर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने सोनिका अत्री, जय प्रकाश, रीक्षित कश्यप, कोटा पाब की पूनम सैनी, सत्या देवी, भारत भूषण और कांता देवी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर और संपर्क फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
सम्मानित शिक्षकों ने संपर्क टीवी के माध्यम से पढ़ाने के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और नेटवर्क की सुविधा नहीं होने के बावजूद ऑफलाइन डिजिटल सामग्री से बच्चों को पढ़ाना आसान हुआ है।
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उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि संपर्क फाउंडेशन की डिजिटल सामग्री में पाठ योजना, विषय आधारित वीडियो, गतिविधियां, प्रोजेक्ट वर्क और वर्कशीट शामिल हैं। बच्चों की समझ परखने के लिए खेल आधारित मूल्यांकन की सुविधा भी है। स्कूलों में टीवी उपलब्ध होने पर डिवाइस को उससे जोड़ा जा सकता है, जबकि अन्य जगह प्रोजेक्टर के माध्यम से सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।
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उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने बताया कि फाउंडेशन जिले के 124 स्कूलों में काम कर रहा है। इनमें 75 प्राथमिक और 49 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। शिक्षकों को 23 से 28 अप्रैल तक संपर्क टीवी और डिजिटल सामग्री के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया था। पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार सामग्री बिना इंटरनेट के भी संचालित की जा सकती है।---------
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