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वित्तीय नियमों के अनुरूप खरीद प्रक्रिया और विद्यालयों में व्यवस्था परिवर्तन पर हुआ मंथन, राष्ट्रगान के साथ हुआ समापनसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) नाहन के तत्वावधान में विद्यालय प्रमुखों के लिए आयोजित पांच दिवसीय नेतृत्व एवं प्रबंधन कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ। अंतिम दिन विद्यालयों को प्रभावी शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित करने, क्लस्टर प्रमुखों की भूमिका और सरकारी नियमों के अनुरूप वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की गई।कार्यशाला के पांचवें दिन के प्रातःकालीन सत्र में डॉ. आईडी राही ने विद्यालयों को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विकसित करने और क्लस्टर प्रमुखों की भूमिका पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को निरंतर सीखने वाली संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए क्लस्टर प्रमुखों की रणनीतिक, नेतृत्वकारी और मार्गदर्शक भूमिका महत्वपूर्ण है।अपराह्न सत्र में समग्र शिक्षा के वित्त अनुभाग अधिकारी अरुण शर्मा ने सरकारी खरीद प्रक्रिया से संबंधित नियम 91 से 111 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यालय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करने, पारदर्शिता बनाए रखने और खरीद प्रक्रिया को सुचारु ढंग से लागू करने के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। समापन अवसर पर कार्यशाला के जिला समन्वयक डॉ. आईडी राही ने पांच दिवसीय प्रशिक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान प्रतिभागी विद्यालय प्रमुखों ने प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभव और सुझाव भी साझा किए।समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त शिक्षा निदेशक बीआर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उप निदेशक स्कूल शिक्षा (गुणवत्ता) सीमा धीमान ने उनका स्वागत किया। उप निदेशक स्कूल शिक्षा (उच्च) डॉ. मदन लाल और उप निदेशक (प्रारंभिक) राजीव ठाकुर ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।मुख्य अतिथि बीआर शर्मा ने प्रतिभागी विद्यालय प्रमुखों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने विद्यालय शिक्षा में किए जा रहे व्यवस्थागत बदलावों और शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले विद्यालय प्रमुखों को प्रमाणपत्र वितरित किए।इस अवसर पर डाइट नाहन और समग्र शिक्षा का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। अंत में कार्यशाला समन्वयक डॉ. आईडी राही ने अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ पांच दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ।