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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   rotary serve cows in nahan

Sirmour News: रोटरी और इनरव्हील क्लब ने दोसड़का गोशाला में की गोसेवा

Sat, 10 Oct 2026 12:35 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:35 AM IST
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rotary serve cows in nahan
रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब नाहन ने संयुक्त कार्यक्रम में मौजूद सदस्य। स्रोत आयोजक
-दलिया दिया, पक्षियों के लिए लगाए घोंसले
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संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब नाहन ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से दोसड़का गोशाला में गोसेवा और पक्षी संरक्षण की पहल की। इस दौरान गोशाला में गायों के लिए चारा, गुड़ और दलिया उपलब्ध करवाया गया। वहीं, पक्षियों को सुरक्षित आश्रय देने के उद्देश्य से उनके लिए घोंसले भी लगाए गए।
इस अवसर पर रोटरी क्लब नाहन के अध्यक्ष संदीप शर्मा, रोटेरियन श्याम लाल खिंदरी, इनरव्हील क्लब नाहन की अध्यक्ष प्रिया शर्मा, संजना सैनी, ममता अग्रवाल और मोनिका गर्ग मौजूद रहीं।
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क्लब सदस्यों ने कहा कि गोसेवा, पक्षी संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस पहल का उद्देश्य जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के साथ लोगों को पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
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दोनों क्लबों ने भविष्य में भी समाजसेवा, पर्यावरण संरक्षण और जीव-जंतुओं के कल्याण के लिए इस तरह के जनहितकारी कार्य जारी रखने का संकल्प लिया।
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