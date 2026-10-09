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Sirmour News: स्वयं सेवियों से जीवन में अनुशासित रहने के लिए प्रेरित किया।

Sat, 10 Oct 2026 12:09 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:09 AM IST
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nss camp in surla school
सुरला स्कूल में एनएसएस शिविर के समापन मौके पर एनएसएस गीत पेश करती छात्राएं। स्रोत: स्कूल
सचित्र--
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मुख्यातिथि सीमा वर्मा ने अनुशासन के साथ कार्य करने को किया प्रेरित

संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुरला में एनएसएस के सात दिवसीय विशेष शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। समारोह में पूर्व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सीमा वर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने एनएसएस स्वयं सेवियों से जीवन में अनुशासित रहने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान स्वयं सेवियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। एनएसएस अधिकारी मोहन लाल शर्मा ने सात दिन तक चले शिविर में आयोजित हुई गतिविधियों पर प्रकाश डाला। अंत में शिविर में बेहतर कार्य करने वाले एनएसएस स्वयं सेवी भी पुरस्कृत किए गए।
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कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य राजीव सैनी ने भी स्वयंसेवियों को अनुशासन, सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इस शिविर में 13 छात्राओं और 12 छात्रों सहित 25 स्वयंसेवियों ने भाग लिया। मंच का संचालन सुंदर कौर ने बखूबी निभाया। जबकि सहयोगी सतिंद्र कौर और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।---------
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