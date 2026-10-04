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Sirmour News: नैना टिक्कर पंचायत ने पांच होनहार युवाओं को किया सम्मानित

Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
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Naina Tikkar Panchayat honored five promising youth
नशे से दूर रहकर विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं को मिला सम्मान
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संवाद न्यूज एजेंसी
नैना टिक्कर (सिरमौर)। विकास खंड पच्छाद की नैना टिक्कर पंचायत ने शिक्षा और मेहनत के दम पर विभिन्न पद हासिल करने वाले पांच युवाओं को ग्राम सभा में सम्मानित किया। प्रधान गोविंद अत्री और पंचायत प्रतिनिधियों ने आंजी की ईवा कश्यप (राजनीतिक शास्त्र प्रवक्ता), कथांजी के सुधीर कुमार अत्री (सेना में जेसीओ) और उनके भाई सुशील अत्री (राजनीतिक शास्त्र प्रवक्ता), मैली के तपेंद्र (अर्थशास्त्र प्रवक्ता) तथा पड़ाहां की यामिनी सेवल (टीजीटी कला) को सम्मानित किया।

प्रधान गोविंद अत्री ने कहा कि पंचायत की प्रतिभाओं को सम्मानित करने से अन्य युवाओं को भी मेहनत और पढ़ाई के लिए प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें शिक्षा व खेलों की ओर प्रोत्साहित करने पर जोर दे रही है। बीडीसी सदस्य गोविंद सेवल समेत पंचायत प्रतिनिधियों ने युवाओं को बधाई दी।
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