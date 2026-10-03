फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   millah panchyat gramsabha

Sirmour News: मिल्लाह पंचायत में बाहरी फेरीवालों के सामान बेचने पर रोक

Sun, 04 Oct 2026 12:43 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
millah panchyat gramsabha
ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
शिलाई (सिरमौर)। ग्राम पंचायत मिल्लाह ने पंचायत क्षेत्र में बाहरी फेरीवालों के सामान बेचने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। पंचायत प्रधान बिजमा ठूंठू (विजय) की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुसार 3 अक्तूबर से पंचायत की सीमा में बाहरी फेरीवालों के सामान बेचने पर प्रतिबंध रहेगा।
पंचायत प्रधान ने बताया कि यह निर्णय ग्रामीणों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से पंचायत के फैसले में सहयोग करने की अपील की। ग्राम सभा में कुछ बाहरी फेरीवालों के पहचान और पुलिस सत्यापन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए गए। पंचायत के अनुसार कुछ पहचान-पत्रों में एक जैसी जन्म तिथियां दर्ज मिलीं। पूछताछ के दौरान कुछ लोग स्थानीय थाना प्रभारी का नाम नहीं बता पाए। पंचायत का कहना है कि पुलिस अधिकारी से फोन पर बात करवाने की बात कहे जाने के बाद कुछ लोग वहां से चले गए।
विज्ञापन

बैठक में फेरीवालों के पुलिस सत्यापन और सामान बेचने की अनुमति से संबंधित दस्तावेजों की जांच का मुद्दा भी उठा। इसके बाद ग्राम सभा ने क्षेत्र में बाहरी फेरीवालों के प्रवेश और सामान बेचने पर रोक लगाने का फैसला लिया। पंचायत ने ग्रामीणों से अपील की है कि कोई संदिग्ध फेरीवाला नजर आने पर इसकी सूचना पंचायत प्रतिनिधियों या पुलिस को दें।------
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed