फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Manpur Deora Panchayat prohibits arbitrary collection of congratulations, limits set by Gram Sabha

Sirmour News: मानपुर देवड़ा पंचायत में बधाई राशि की मनमानी पर रोक, ग्राम सभा ने तय की सीमा

Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Manpur Deora Panchayat prohibits arbitrary collection of congratulations, limits set by Gram Sabha
जन्म पर 2100 और लड़के के विवाह पर 3100 रुपये देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
विज्ञापन

सामाजिक आयोजनों में हजारों रुपये मांगने की शिकायतों के बाद लिया फैसला


संवाद न्यूज एजेंसी
पुरुवाला (सिरमौर)। ग्राम पंचायत मानपुर देवड़ा की ग्राम सभा ने सामाजिक आयोजनों में बधाई राशि के नाम पर होने वाली मनमानी पर रोक लगाने की पहल की है। ग्राम सभा ने बच्चों के जन्म और लड़के के विवाह के अवसर पर किन्नरों की ओर से मांगी जाने वाली बधाई राशि की सीमा तय करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है।
प्रस्ताव के तहत बच्चे के जन्म पर 2100 रुपये और लड़के के विवाह पर 3100 रुपये बधाई राशि निर्धारित की गई है। पंचायत ने प्रस्ताव को आगामी कार्रवाई के लिए एसडीएम पांवटा साहिब को भेज दिया है। ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रधान नरेंद्र पाल की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में प्रस्ताव संख्या-10 के तहत सामाजिक आयोजनों में बधाई राशि का मुद्दा रखा गया।
विज्ञापन

प्रस्ताव में कहा गया कि बच्चे के जन्म और लड़के के विवाह के अवसर पर किन्नरों की ओर से परिवारों से बधाई राशि मांगी जाती है। कई मामलों में यह राशि मनमर्जी से तय की जाती है और हजारों रुपये तक पहुंच जाती है। इससे परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पड़ने की स्थिति बनती है। मामले पर चर्चा के बाद ग्राम सभा ने बधाई राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पंचायत प्रधान नरेंद्र पाल ने बताया कि ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव को आगामी कार्रवाई के लिए एसडीएम पांवटा साहिब को भेज दिया गया है। पंचायत का मानना है कि बधाई राशि की सीमा तय होने से सामाजिक आयोजनों के दौरान परिवारों पर मनमर्जी से पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed