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वैज्ञानिक पशुपालन से बढ़ेगी दूध की गुणवत्ता और आयसंवाद न्यूज एजेंसीसराहां (सिरमौर)। पशुपालकों को आधुनिक और वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों से जागरूक करने के लिए पशुपालन विभाग और मिल्कफेड ने सराहां में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालकों और दुग्ध सहकारी सभाओं के सदस्यों को संतुलित पशु आहार, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी गई।कार्यक्रम में उपनिदेशक पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन सिरमौर डॉ. राजीव वालिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पशुपालकों को वैज्ञानिक पशु आहार प्रबंधन और पौष्टिक आहार अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की विधियों को अपनाकर दूध की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इससे पशुपालकों की आय में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।पशु चिकित्सा अधिकारी नेहली धीड़ा डॉ. रेनू चौहान ने विश्व दुग्ध दिवस के महत्व, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपायों और दुग्ध सहकारी सभाओं की भूमिका पर प्रस्तुति दी। उन्होंने पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन पद्धतियों और दुग्ध उत्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।मिल्क चिलिंग प्लांट पच्छाद के प्रभारी डॉ. विपुल कश्यप ने अतिथियों और पशुपालकों का स्वागत किया। इस अवसर पर पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को दवाइयां और स्टेशनरी किट भी वितरित की गईं। कार्यक्रम में सहायक निदेशक डॉ. राजीव मेहता, डॉ. राकेश भाटी, पशु चिकित्सा अधिकारी सराहां डॉ. नीरज, सहकारी समिति के सचिव श्याम गौतम और सहकारी सभाएं पच्छाद के खंड निरीक्षक रोहित सहित अन्य उपस्थित रहे।