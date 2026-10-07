फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   lhelkood in manpur devda school

Sirmour News: राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियों का लिया जायजा

Thu, 08 Oct 2026 12:27 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
lhelkood in manpur devda school
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


नाहन/पुरुवाला/पांवटा साहिब (सिरमौर)। शहीद सोहन सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मानपुर देवड़ा में आयोजित होने वाली 67वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (प्रमुख खेल, छात्रा वर्ग) की तैयारियां जोरों पर हैं। 11 से 14 अक्तूबर तक होने वाली प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए उप निदेशक विद्यालय शिक्षा (माध्यमिक) सिरमौर एवं आयोजन सचिव डॉ. मदन लाल ने विद्यालय परिसर, खेल मैदानों और विभिन्न व्यवस्था समितियों की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने खेल मैदानों की स्थिति, खिलाड़ी छात्राओं के रहने और खाने की व्यवस्था, सुरक्षा और विभिन्न समितियों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आयोजन से जुड़े अधिकारियों और शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश भर से आने वाली खिलाड़ी छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन


इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल नागवाल, शिक्षक व गैर-शिक्षक स्टाफ, स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्य और क्रीड़ा संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य अनिल नागवाल ने उप निदेशक को आश्वस्त किया कि विद्यालय प्रशासन और समस्त स्टाफ प्रतियोगिता के सफल एवं सुचारू आयोजन के लिए पूरी तरह समर्पित है।
विज्ञापन
विज्ञापन


--------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed