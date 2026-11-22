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भाषण, नारा लेखन, निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियागिताएं आयोजित50 कैडेट्स ने लिया भाग, विजेताओं को किया सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन(सिरमौर)। राजकीय शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन में 79वां एनसीसी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य रजनी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एनसीसी सेकंड ऑफिसर अमित शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स ने उत्साह के साथ भाग लिया।इस अवसर पर कैडेट्स में देशभक्ति, अनुशासन और रचनात्मकता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से भाषण, नारा लेखन, निबंध लेखन, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें एनसीसी के 50 कैडेट्स ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई।भाषण प्रतियोगिता में कृतिका शर्मा (नौवीं-बी) ने प्रथम, सचिन चौहान (सातवीं) ने द्वितीय और आदित्य सिंह (नौवीं-ए) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नारा लेखन में सचिन चौहान प्रथम, आदित्य सिंह द्वितीय और रितिका (आठवीं-ए) तृतीय स्थान पर रहीं।निबंध लेखन प्रतियोगिता में आदित्य सिंह ने प्रथम, सचिन चौहान ने द्वितीय और दिव्या भारती (नौवीं-ए) ने तृतीय स्थान हासिल किया। चित्रकला प्रतियोगिता में आदित्य सिंह प्रथम, मीनाक्षी (नौवीं-बी) द्वितीय और करण (नौवीं-बी) तृतीय स्थान पर रहे। प्रश्नोत्तरी में टीम-ए के आदित्य सिंह और अंकित ने प्रथम, टीम-डी की कृतिका और आशिमा ने द्वितीय तथा टीम-बी के दिलप्रीत और गौरव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।कार्यक्रम के समापन पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य रजनी शर्मा और एनसीसी अधिकारी अमित शर्मा ने विजेता प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कैडेट्स को अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर भावना, प्रज्ञा चौहान, वनीता तोमर, श्यामा, मोनिका, संगीता, उषा, नीरज बाला, गीता, सोनिया, हरीश भूषण और विनोद सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक भी उपस्थित रहे।