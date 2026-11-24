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पैरा थ्रोबॉल को खेल कोटे में शामिल करने और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की उठाई मांगसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। श्रीलंका के रत्नपुरा में आयोजित द्वितीय दक्षिण एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप-2026 में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे पांवटा साहिब के खिलाड़ी जसबीर सिंह का मंगलवार को जोरदार स्वागत किया गया। श्री पांवटा साहिब वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह गैरी और उनकी टीम ने जसबीर को सम्मानित कर इस उपलब्धि पर बधाई दी।पांवटा साहिब में पत्रकार वार्ता में जसबीर सिंह ने बताया कि वह गांव कोटड़ी व्यास के निवासी हैं और साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। आर्थिक तंगी के कारण उनके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने श्रीलंका जाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय में समाजसेवी गुरदीप सिंह गैरी ने आर्थिक सहायता देकर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सपने के साकार होने जैसा था। जसबीर ने प्रदेश सरकार से पैरा थ्रोबॉल को भी अन्य खेलों की तरह खेल कोटे में शामिल करने की मांग की।खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि और सुविधाएं देने की मांगश्री पांवटा साहिब वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह गैरी ने कहा कि जसबीर की जीत पूरे हिमाचल और देश के लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि खिलाड़ी की मेहनत के साथ समाज के सहयोग और विश्वास का भी परिणाम है। उन्होंने प्रदेश सरकार और खेल संघों से आग्रह किया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को यात्रा खर्च सहित जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।