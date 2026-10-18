Sirmour News: पहाड़ी संस्कृति की विरासत संजोने को एकजुट होगा दून पहाड़ी संगठन
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:14 AM IST
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आम बैठक में सलाहकार परिषद और अनुशासन समिति गठित
25 नए सदस्य कार्यकारिणी में शामिल, जल्द आवंटित होंगे पद
संवाद न्यूज एजेंसी
दून पहाड़ी संगठन की सलाहकार परिषद और अनुशासन समिति गठित
पांवटा साहिब (सिरमौर)। दून पहाड़ी संगठन पांवटा साहिब की आम बैठक तारुवाला स्थित ज्ञानचंद गोयल धर्मशाला में हुई। बैठक में पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन और क्षेत्र के पहाड़ी समुदाय के लोगों के सुख दुख में सहयोग करने पर जोर दिया गया। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सलाहकार परिषद और अनुशासन समिति का सर्वसम्मति से गठन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त कैप्टन नारायण सिंह बिरसांटा ने की। महासचिव राजेंद्र चौहान ने संगठन के उद्देश्यों, भावी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। पूर्व प्रधान कुंदन शर्मा ने पिछले तीन वर्षों के कार्यों, उपलब्धियों और आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया।
सदस्यों ने संगठन की एकता, आपसी सहयोग और मजबूती को लेकर सुझाव दिए। कमलदीप शर्मा, भीम सिंह चौहान, दिनेश शास्त्री, सेवानिवृत्त कैप्टन मामराज चौहान, प्रताप शर्मा, रामलाल हांडा, वीरेंद्र चौहान, रविंद्र ठाकुर और अनिल तोमर ने विचार रखे। पूर्व अध्यक्ष मदन नेगी और रामलाल शर्मा ने संगठन की गतिविधियों की सराहना की। मदन नेगी बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे।
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इनसेट: सलाहकार परिषद और अनुशासन समिति गठित
बैठक में सर्वसम्मति से मदन नेगी, देवेंद्र वर्मा, अतर सिंह नेगी, मनीष राणा, राजेंद्र नेगी, चंदन शर्मा, दीपचंद शर्मा, जगमोहन सूर्या, सहीराम ठाकुर, रमेश चौहान, जगदीश शर्मा, रामलाल शर्मा, आचार्य रामदत्त शर्मा, जीत सिंह बिरसांटा और मोहिराम शर्मा को सलाहकार परिषद और अनुशासन समिति में शामिल किया गया।इसके अलावा 25 सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। उनके पदों का आवंटन बाद में किया जाएगा।
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25 नए सदस्य कार्यकारिणी में शामिल, जल्द आवंटित होंगे पद
संवाद न्यूज एजेंसी
दून पहाड़ी संगठन की सलाहकार परिषद और अनुशासन समिति गठित
पांवटा साहिब (सिरमौर)। दून पहाड़ी संगठन पांवटा साहिब की आम बैठक तारुवाला स्थित ज्ञानचंद गोयल धर्मशाला में हुई। बैठक में पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन और क्षेत्र के पहाड़ी समुदाय के लोगों के सुख दुख में सहयोग करने पर जोर दिया गया। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सलाहकार परिषद और अनुशासन समिति का सर्वसम्मति से गठन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त कैप्टन नारायण सिंह बिरसांटा ने की। महासचिव राजेंद्र चौहान ने संगठन के उद्देश्यों, भावी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। पूर्व प्रधान कुंदन शर्मा ने पिछले तीन वर्षों के कार्यों, उपलब्धियों और आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया।
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सदस्यों ने संगठन की एकता, आपसी सहयोग और मजबूती को लेकर सुझाव दिए। कमलदीप शर्मा, भीम सिंह चौहान, दिनेश शास्त्री, सेवानिवृत्त कैप्टन मामराज चौहान, प्रताप शर्मा, रामलाल हांडा, वीरेंद्र चौहान, रविंद्र ठाकुर और अनिल तोमर ने विचार रखे। पूर्व अध्यक्ष मदन नेगी और रामलाल शर्मा ने संगठन की गतिविधियों की सराहना की। मदन नेगी बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे।
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इनसेट: सलाहकार परिषद और अनुशासन समिति गठित
बैठक में सर्वसम्मति से मदन नेगी, देवेंद्र वर्मा, अतर सिंह नेगी, मनीष राणा, राजेंद्र नेगी, चंदन शर्मा, दीपचंद शर्मा, जगमोहन सूर्या, सहीराम ठाकुर, रमेश चौहान, जगदीश शर्मा, रामलाल शर्मा, आचार्य रामदत्त शर्मा, जीत सिंह बिरसांटा और मोहिराम शर्मा को सलाहकार परिषद और अनुशासन समिति में शामिल किया गया।इसके अलावा 25 सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। उनके पदों का आवंटन बाद में किया जाएगा।