Sirmour News: चूड़ेश्वर सेवा समिति के प्रस्तावित आम अधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। चूड़ेश्वर सेवा समिति पांवटा साहिब इकाई की बैठक में वर्ष 2027 में प्रस्तावित आम अधिवेशन की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने की, जबकि केंद्रीय संसाधन एवं समन्वय उपसमिति के उपाध्यक्ष जगमोहन सूर्या विशेष रूप से मौजूद रहे।महासचिव पूर्ण तोमर ने बताया कि चूड़ेश्वर सेवा समिति चूड़धार की स्थापना 29 जून 2002 को हुई थी। समिति के 25 वर्ष पूरे होने पर आम अधिवेशन को सिल्वर जुबली समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।अधिवेशन में 58 इकाइयों के 3000 से अधिक सदस्यों और शिरगुल भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। उनके ठहरने और भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। पांवटा इकाई के पदाधिकारियों, सदस्यों और शिरगुल भक्तों ने सुझाव रखे और आयोजन को सफल बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का संकल्प लिया।