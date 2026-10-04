Sirmour News: हीलिंग ऊर्जा संस्था संवार रही यमुना बाल पार्क

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संस्था श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब के विद्यार्थियों के साथ मिलकर कचरा प्रबंधन, कचरे को अलग करने, पौधरोपण और पौधों के संरक्षण पर काम कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय समुदाय और युवाओं की भागीदारी से पार्क को बेहतर बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाना है। संवाद