Sirmour News: हीलिंग ऊर्जा संस्था संवार रही यमुना बाल पार्क
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। हिलिंग ऊर्जा संस्था ने नगर परिषद के सहयोग से पांवटा साहिब के यमुना बाल पार्क को गोद लेकर इसे स्वच्छ और हरा-भरा बनाने की पहल की है। संस्था पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ पार्क के सुधार के लिए गतिविधियां चला रही है।
संस्था श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब के विद्यार्थियों के साथ मिलकर कचरा प्रबंधन, कचरे को अलग करने, पौधरोपण और पौधों के संरक्षण पर काम कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय समुदाय और युवाओं की भागीदारी से पार्क को बेहतर बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाना है। संवाद
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संस्था श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब के विद्यार्थियों के साथ मिलकर कचरा प्रबंधन, कचरे को अलग करने, पौधरोपण और पौधों के संरक्षण पर काम कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय समुदाय और युवाओं की भागीदारी से पार्क को बेहतर बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाना है। संवाद
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