फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Discussion on preparations for the proposed general session of the Chudeshwar Seva Samiti

Sirmour News: हीलिंग ऊर्जा संस्था संवार रही यमुना बाल पार्क

Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Discussion on preparations for the proposed general session of the Chudeshwar Seva Samiti
पांवटा साहिब (सिरमौर)। हिलिंग ऊर्जा संस्था ने नगर परिषद के सहयोग से पांवटा साहिब के यमुना बाल पार्क को गोद लेकर इसे स्वच्छ और हरा-भरा बनाने की पहल की है। संस्था पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ पार्क के सुधार के लिए गतिविधियां चला रही है।
विज्ञापन

संस्था श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब के विद्यार्थियों के साथ मिलकर कचरा प्रबंधन, कचरे को अलग करने, पौधरोपण और पौधों के संरक्षण पर काम कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय समुदाय और युवाओं की भागीदारी से पार्क को बेहतर बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाना है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें