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Sirmour News: लोकनृत्य में सिरमौर का प्रतिनिधित्व करेंगी ददाहू स्कूल की छात्राएं

Sat, 10 Oct 2026 12:40 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:40 AM IST
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dadhahu school girls pradarshan in under 19 khelkood
जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता की विजेता ददाहू स्कूल की टीम। सवाद
सचित्र--
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जिला स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता में हासिल किया पहला स्थान

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन

संवाद न्यूज एजेंसी

ददाहू (सिरमौर)। जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता में ददाहू स्कूल की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लोकनृत्य स्पर्धा में जीत हासिल की। बेचड़ का बाग में संपन्न हुई प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर छात्राओं ने राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब ये छात्राएं राज्यस्तर पर सिरमौर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।

ददाहू स्कूल के प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रतिभागी छात्राओं, उनके अभिभावकों और संबंधित शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से विद्यालय के साथ-साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
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प्रधानाचार्य ने राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाएंगी।---------
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