Sirmour News: लोकनृत्य में सिरमौर का प्रतिनिधित्व करेंगी ददाहू स्कूल की छात्राएं

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जिला स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता में हासिल किया पहला स्थानराज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयनसंवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता में ददाहू स्कूल की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लोकनृत्य स्पर्धा में जीत हासिल की। बेचड़ का बाग में संपन्न हुई प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर छात्राओं ने राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब ये छात्राएं राज्यस्तर पर सिरमौर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।ददाहू स्कूल के प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रतिभागी छात्राओं, उनके अभिभावकों और संबंधित शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से विद्यालय के साथ-साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।प्रधानाचार्य ने राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाएंगी।