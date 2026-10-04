Sirmour News: नाहन में सीपीआईएम का मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला फूंका

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संवाद न्यूज एजेंसीनाहन(सिरमौर)। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान की जा रही गड़बडिय़ों के विरोध में रविवार को नाहन के दिल्लीगेट पर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया। इस दौरान सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ नारेबाजी की।सीपीआईएम के जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि इससे आम लोगों के मतदान के अधिकार पर असर पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जा रहा है।राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि जब से भाजपा सरकार दिल्ली की सत्ता में आई तब से सारी सरकारी संस्थाओं को भाजपा के अधीन करने का कम किया। संविधान में चुनाव आयोग को एक स्वायत्त संस्था का रूप दिया गया ताकि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके लेकिन भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग की संप्रभुता को समाप्त कर आयोग को अपने अधीन लिया है और ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। 13 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को वोट के अधिकार से बाहर कर दिया है।सीपीआईएम ने मांग की कि ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त कर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और वोट काटने के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग की संप्रभुता को बहाल किया जाए औरी आयोग गठन के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर आशीष कुमार, धनीराम, राम सिंह, बॉबी, जगदीश पुंडीर, आशा शर्मा, राकेश रमौल, हीरा सिंह, वंश समेत पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।