Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Complainant failed to prove financial capacity; accused in cheque-bounce case acquitted

Sirmour News: वित्तीय क्षमता साबित करने में विफल रहा शिकायतकर्ता, चेक बाउंस का आरोपी बरी

Fri, 06 Nov 2026 06:38 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Fri, 06 Nov 2026 06:38 PM IST
विज्ञापन
Complainant failed to prove financial capacity; accused in cheque-bounce case acquitted
नाहन (सिरमौर)। दो लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी मंशा राम निवासी गवाली को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विकास कपूर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन

घासन निवासी शिकायतकर्ता मीन सिंह का आरोप था कि मंशा राम ने जनवरी 2024 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। इसके भुगतान के लिए जारी किया गया चेक बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान न मिलने पर अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता दो लाख रुपये उधार देने की अपनी आर्थिक क्षमता को साबित करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता की ओर से आयकर रिटर्न, लेनदेन का कोई लिखित दस्तावेज या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया जा सका। वहीं, आरोपी ने बचाव में कहा कि उसने केवल एक लाख रुपये लिए थे और खाली चेक सुरक्षा के तौर पर दिया था। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed