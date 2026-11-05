Sirmour News: वित्तीय क्षमता साबित करने में विफल रहा शिकायतकर्ता, चेक बाउंस का आरोपी बरी

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घासन निवासी शिकायतकर्ता मीन सिंह का आरोप था कि मंशा राम ने जनवरी 2024 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। इसके भुगतान के लिए जारी किया गया चेक बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान न मिलने पर अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता दो लाख रुपये उधार देने की अपनी आर्थिक क्षमता को साबित करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता की ओर से आयकर रिटर्न, लेनदेन का कोई लिखित दस्तावेज या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया जा सका। वहीं, आरोपी ने बचाव में कहा कि उसने केवल एक लाख रुपये लिए थे और खाली चेक सुरक्षा के तौर पर दिया था। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।