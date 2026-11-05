Sirmour News: वित्तीय क्षमता साबित करने में विफल रहा शिकायतकर्ता, चेक बाउंस का आरोपी बरी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Fri, 06 Nov 2026 06:38 PM IST
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नाहन (सिरमौर)। दो लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी मंशा राम निवासी गवाली को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विकास कपूर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
घासन निवासी शिकायतकर्ता मीन सिंह का आरोप था कि मंशा राम ने जनवरी 2024 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। इसके भुगतान के लिए जारी किया गया चेक बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान न मिलने पर अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता दो लाख रुपये उधार देने की अपनी आर्थिक क्षमता को साबित करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता की ओर से आयकर रिटर्न, लेनदेन का कोई लिखित दस्तावेज या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया जा सका। वहीं, आरोपी ने बचाव में कहा कि उसने केवल एक लाख रुपये लिए थे और खाली चेक सुरक्षा के तौर पर दिया था। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
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घासन निवासी शिकायतकर्ता मीन सिंह का आरोप था कि मंशा राम ने जनवरी 2024 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। इसके भुगतान के लिए जारी किया गया चेक बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान न मिलने पर अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता दो लाख रुपये उधार देने की अपनी आर्थिक क्षमता को साबित करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता की ओर से आयकर रिटर्न, लेनदेन का कोई लिखित दस्तावेज या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया जा सका। वहीं, आरोपी ने बचाव में कहा कि उसने केवल एक लाख रुपये लिए थे और खाली चेक सुरक्षा के तौर पर दिया था। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
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