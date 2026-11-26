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दुल्हन के 17 से 18 लाख रुपये के आभूषण चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तारपूछताछ में एक नाबालिग समेत अन्य आरोपियों की संलिप्तता आई सामने, पुलिस की तलाश जारीपुलिस की दबिश के दौरान घर पर नहीं मिली महिला, गिरफ्तारी की आशंका में अदालत पहुंचीदीपक मेहतानाहन (सिरमौर)। जिले में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए बाहरी राज्यों से वाहन किराये पर लिए जाने का मामला सामने आया है। धौलाकुआं में शादी समारोह से लौट रहे दूल्हे के वाहन से दुल्हन के करीब 18 लाख रुपये के आभूषण चोरी करने की जांच में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल वाहन मध्यप्रदेश की एक महिला से पांच हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया था। मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उधर, वाहन उपलब्ध करवाने के आरोपों का सामना कर रही मध्यप्रदेश निवासी लक्ष्मी बाई को विशेष अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है।यह मामला 10 नवंबर 2025 को पुलिस थाना माजरा में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305, 331 और 61(2) के तहत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता सरवर अली निवासी पांवटा साहिब के अनुसार वह शादी समारोह से लौट रहे थे। शाम 6:18 बजे धौलाकुआं बाजार में वाहन खड़ा करने के बाद सभी लोग बाहर निकल गए। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने वाहन से दुल्हन के आभूषण चोरी कर लिए। चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 17 से 18 लाख रुपये बताई गई।जांच के दौरान माजरा थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश के जिला राजगढ़ निवासी नितेश को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में एक नाबालिग सहित अन्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल यूपी-80एफएफ-3852 नंबर के वाहन को भी कब्जे में लिया। यह वाहन पहले सतीश के नाम पर पंजीकृत था। पूछताछ में सतीश ने बताया कि उसने वाहन लक्ष्मी बाई को बेच दिया था। जांच में सामने आया कि लक्ष्मी बाई वाहन किराये पर उपलब्ध करवाती थी और आरोपियों ने इसी वाहन का इस्तेमाल वारदात में किया।घर पर नहीं मिली महिला, अदालत से मांगी अग्रिम जमानतपुलिस महिला की तलाश में उसके घर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिली। इस कारण उसे जांच में शामिल नहीं किया जा सका। गिरफ्तारी की आशंका के चलते लक्ष्मी बाई ने विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। उसने खुद को मामले में झूठा फंसाए जाने की दलील दी।विशेष न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्देश दिए कि गिरफ्तारी की स्थिति में महिला को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक स्थानीय जमानती पर रिहा किया जाए। अदालत ने पुलिस को 30 नवंबर को मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं।