Sirmour News: पांवटा साहिब अस्पताल में अब होगी कलर डॉप्लर जांच, निजी केंद्रों की दौड़ से मिलेगी राहत

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सीएसआर के तहत निजी बैंक ने भेंट कीं दो अत्याधुनिक मशीनें, हजारों मरीजों को मिलेगा लाभसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में अब मरीजों को कलर डॉप्लर जांच की सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल में इस सुविधा के अभाव में अब तक मरीजों को जांच के लिए निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों का रुख करना पड़ता था। इससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था। अब अस्पताल में ही यह जांच सुविधा उपलब्ध होने से क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत एक निजी बैंक ने सिविल अस्पताल पांवटा साहिब को दो अत्याधुनिक कलर डॉप्लर मशीनें भेंट की हैं। ये मशीनें एसडीएम पांवटा साहिब के माध्यम से अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध करवाई गईं। नई सुविधा का लाभ पांवटा साहिब के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों से उपचार के लिए आने वाले मरीजों को भी मिलेगा।कलर डॉप्लर जांच के माध्यम से शरीर की रक्त वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह, रुकावट और ब्लॉकेज समेत कई महत्वपूर्ण स्थितियों की जांच की जा सकती है। सरकारी अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से मरीजों को महंगे निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों में जाने की जरूरत कम होगी।एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने निजी बैंक के इस सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि सीएसआर के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को मिलने वाली ऐसी सुविधाएं स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि कलर डॉप्लर मशीनें उपलब्ध होने से सिविल अस्पताल में मरीजों को बेहतर और आधुनिक जांच सुविधा मिल सकेगी।अस्पताल में कलर डॉप्लर की सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को पहले जांच के लिए निजी केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब अस्पताल में ही जांच की सुविधा मिलने से विशेषकर गरीब और जरूरतमंद मरीजों की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम होगा।